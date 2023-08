"Juvenatium A.D. 1187": costumi, arti e mestieri medievali in un evento della Pro Loco

Si terrà questa sera, domenica 13 agosto, a partire dalle ore 19.00, in piazza Umberto I a Giovinazzo, l'evento, organizzato dalla localein collaborazione con l'associazionee con ilSi tratta della ricostruzione di uno dei due episodi chiave che vengono rievocati nel tradizionale Corteo Storico del sabato della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Il riferimento è al capitano francese Geretèo, che fu curato nella piccola Giovinazzo, dopo che il Sultano d'Egitto e Siria riuscì a sbaragliare le Crociate, occupando Gerusalemme.Per ricambiare le cure ricevute donò al parroco quell'icona sottratta alla furia musulmana, divenuta poi simbolo imperituro di fede e devozione dei locali.La Pro Loco proporrà dunque banchetti didattici e grazie a rievocazioni in costume condurrà il pubblico in un periodo storico in cui affonda le radici il culto locale. Il tutto sarà condito da musica medievale, che riecheggerà per rendere ancora più suggestive le ambientazioni.L'evento è inserito sia nel programma Giovinazzo Estate, varato dall'ente comunale, sia in quello della Festa Patronale.