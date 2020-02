IRAP, esenzione per le imprese che si insedieranno in Puglia

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all'unanimità la proposta di legge presentata dal Consigliere di Forza Italia,per esentarele imprese che nel 2020 s'insedieranno in Puglia da fuori regione e quelle già attive sul nostro territorio che pianificheranno un accrescimenti dei propri siti produttivi all'interno del nostro territorio.Si tratta di uno sgravio fiscale della durata di cinque anni, che ha come obiettivo primario quello di far crescere sviluppo e occupazione in una regione che negli ultimi anni sta puntando molto sul comparto turistico e della riscoperta del patrimonio culturale, ma che vuol assicurare un futuro anche in altri settori dell'economia e vedere sempre meno ragazzi far le valigie per trovare opportunità al nord o addirittura all'estero.«Finalmente ce l'abbiamo fatta - ha commentato-. Dopo tre anni di mediazione politica e di intenso lavoro, la mia proposta rivolta alle aziende che scelgono la Puglia è legge. Meno tasse per le imprese significa più lavoro in Puglia e sviluppo per la nostra economia», ha concluso l'esponente forzista visibilmente soddisfatto.