Oltre 6.600 voti non bastano a Damascelli. Ma Iannone guarda avanti

«È stata una campagna elettorale strana e difficile.Tuttavia l`impegno profuso è stato quello di sempre: totalizzante, costante e fattivo. Il risultato numerico ottenuto a Giovinazzo perè stato molto lusinghiero: benil più suffragato del centro-destra a Giovinazzo, totalizzando più della metà dei voti di lista complessivi di Forza Italia che ne ha ottenuti 759. Ciononostante, il nostro Domenico non è stato rieletto, pur avendo raccolto in tutta la provincia di Bari oltreaddoppiando il consenso della passata legislatura.Siamo convinti che il suo impegno non verrà meno, così come la sua vicinanza e competente presenza sul territorio, sempre a disposizione delle nostre comunità».È questo il pensiero di Ruggero Iannone, decano dei Consiglieri comunali di centrodestra, il quale non ha nessuna voglia di lasciare la battaglia politica e rilancia il suo impegno per l'area dei moderati. Ma senza mascherare nulla e analizza il voto pensando a quanto "non" fatto dalla sua parte politica, per esempio in fatto di tardiva indicazione del candidato presidente. Impasse costato carissimo.«Il centro-destra a livello regionale - spiega Iannone - paga sicuramente lo scotto della tardiva individuazione del candidato presidente, della sovraesposizione mediatica legata all'emergenza Covid avuta da Emiliano e delle manovre clientelari poste in campo negli ultimi mesi.Paga altresì l'incapacità di aver saputo presentare una proposta alternativa che potesse riscuotere il consenso dei pugliesi,- è la stoccata agli alleati ed al suo stesso partito -nonostante i conclamati disastri della giunta Emiliano in agricoltura, nelle infrastrutture, nell'utilizzo dei fondi europei e nella gestione della sanità e del ciclo dei rifiuti. Evidentemente ai pugliesi va bene così.Ne prendiamo atto e guardiamo avanti.Con l`impegno di sempre, la voglia di sempre ma soprattutto stando sempre dalla stesse parte: la vostra!», la sua conclusione.A destra c'è bisogno di sedersi attorno ad un tavolo a Giovinazzo e capire le prospettive anche in chiave amministrativa in vista delle elezioni del 2022. C'è tempo, ma appare chiaro che gli errori a livello regionale non possano e non debbano essere commessi anche a livello locale. Chissà se tutti gli interlocutori saranno in grado di capirlo per tempo.