Regionali, Forza Giovinazzo spinge Domenico Damascelli alla riconferma

Non c'erano troppi dubbi in merito.e tutta la segreteria cittadina di Forza Italia spingono forte per la riconferma in Consiglio regionale di, tra i politici più attivi per la promozione dei territori del nord barese, con uno sguardo sempre attento ad agricoltura ed ambiente, suoi cavalli di battaglia.L'incontro della settimana scorsa, con simpatizzanti, iscritti e Consiglieri comunali giovinazzesi è stato un abbraccio tra vecchi amici, che hanno condiviso un lungo percorso in quasi un decennio, con Damascelli che era stato anche commissario cittadino della formazione politica berlusconiana.Ad aspettarlo, tra gli altri, c'erano il coordinatore cittadino ed Assessore della Giunta localeoltre alla Consiglieraed al decano del centro-destra giovinazzese,, che in un post Facebook aveva sintetizzato il perché di questa scelta: «Nel prossimo fine settimana abbiamo una grande occasione per rilanciare la Puglia e finalmente voltare pagina dopo 15 anni di mal governo del centro-sinistra. Io voterò una professionista di 47 anni, un amico, un Politico con la "P" maiuscola. Si tratta diConsigliere regionale uscente di Forza Italia e candidato alla stessa carica nelle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, conpresidente.Mi sto spendendo per lui - ha spiegato Iannone - perché è una persona onesta e competente che merita. Il suo impegno per il nostro territorio è stato costante, proficuo e sempre attento alle esigenze della nostra comunità.Il suo lavoro e la sua attività in Regione - ha ricordato facendo riferimento all'impegno per la città di Giovinazzo - hanno ad esempio portato ad ottenere:; il sostegno economico in seguito alle gelate ed ai danni da intemperie per i nostri agricoltori; la legge regionale che istituisce l'"agricoltura sociale" a favore dei nostri ragazzi e parenti con disabilità; l'esenzione Irap di 5 anni per le aziende che si insediano sul territorio regionale; oltre a tante altre proposte di legge a tutela e sostegno dell'agricoltura, della pesca, dei vari settori produttivi e del turismo.Ma soprattutto, per noi giovinazzesi di ogni schieramento politico e di ogni idea,ha rappresentato un riferimento chiaro e competente per la sua disponibilità e sensibilità verso il nostro territorio.Una persona che è sempre stata dalla stessa parte: la nostra! - ha concluso Iannone -. Anche per questo motivo voterò Domenico Damascelli e chiedo il vostro sostegno».