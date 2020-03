Morte Tulipani, il commiato della politica regionale

Vi riportiamo di seguito i messaggi della politica regionale che intendono rendere un ultimo tributo alla figura diquale Garante dei diritti delle persone con disabilità.«La notizia della scomparsa di Pino Tulipani, Garante Regionale delle persone con disabilità, mi addolora moltissimo. Il mio dolore è quello di una intera comunità che oggi improvvisamente perde un riferimento, un amico, una persona da sempre schierata in difesa dei diritti per i diversamente abili. Il suo impegno è sempre stato mirato a capovolgere tutte le retoriche legate al mondo della disabilità: per Pino parlare di disabilità significava parlare di riorganizzazione del modello economico e sociale, di urbanistica, di governo del territorio, significava misurare l'organizzazione degli spazi e del tempo avendo come pietra angolare la vita, il desiderio e il diritto di ogni persona. Ci mancheranno la sua intelligenza, la sua gentilezza e la sua grande generosità. Ci mancherà la sua straordinaria capacità di organizzare momenti di aggregazione dall'alto valore sociale e culturale. La sua umanità, che è stata di esempio e di incoraggiamento per migliaia di pugliesi. Alla famiglia Tulipani giunga la solidale vicinanza mia e della Giunta Regionale della Puglia».«Da quando la nostra assemblea lo elesse alla guida dell'Ufficio di garanzia, il 27 marzo 2018, Pino Tulipani è stato un punto di riferimento certo dei portatori di disabilità. Ci ha insegnato che essi sono risorse per la nostra società e non un peso, ha lavorato per far sì che col sostegno del Consiglio regionale, l'impegno della sua struttura e la sua abnegazione, si potessero concretizzare condizioni migliori e incentivare progetti di ogni genere per valorizzare le enormi potenzialità di persone ricche di tanta buona volontà e voglia di fare, spesso a vantaggio innanzitutto di altri disabili».«La Regione Puglia piange la perdita di una figura di alto profilo, Pino Tulipani. Il nostro garante dei disabili, un punto di riferimento per il mondo delle fragilità. Di Pino ci mancherà il suo sorriso, la sua totale disponibilità verso il prossimo, verso i pugliesi in difficoltà. Ci mancherà la sua bontà. Alla sua famiglia esprimiamo il nostro più vivo sentimento di cordoglio».«Un uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare le persone in difficoltà e le loro famiglie, un uomo che è sempre stato vicino a chi soffriva, donando loro un'alternativa ed una nuova prospettiva di vita. Lo vogliamo ricordare con il suo solare sorriso immerso nell'abbraccio dei suoi Angeli».