Elezioni, Damascelli: «Il nostro cammino continua»

«6.624 preferenze: grazie di cuore». Comincia così il messaggio didopo la tornata elettorale dello scorso 20 e 21 settembre. Damascelli, candidato con Forza Italia, nonostante un considerevole consenso (a Giovinazzo ha ottenuto 461 preferenze) non è riuscito a confermare il proprio seggio.«Un risultato straordinario - è il giudizio del politico bitontino -, avendo quasi raddoppiato il mio consenso rispetto alle scorse elezioni. Sono voti puliti e sudati, frutto di un impegno sul territorio, di rapporti umani da cui sono sbocciate grandi amicizie. Un risultato limpido, scevro da compromessi.Ciò nonostante non riesco a tornare in Consiglio regionale. Ma questo consenso e questa rete di amministratori comunali, coordinatori politici locali, militanti, rappresentanti delle categorie produttive, e di tanti amici attivi nei diversi ambiti della società, rappresentano un eccezionale patrimonio che non può e non deve andare disperso, e che sento il dovere di continuare a rappresentare. Grazie a tutti coloro che mi hanno affiancato e sostenuto in questa campagna elettorale: la mia famiglia, gli amici, i collaboratori, le associazioni e le organizzazioni professionali che hanno scelto di stare dalla mia parte. Siete la mia forza, mi date entusiasmo ed energia.Essere capaci di ricominciare è la vera vittoria. Il nostro cammino continua».