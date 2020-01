Cavalcaferrovia via Daconto: degrado avanza, Damascelli pressa la Regione Puglia

Appare sempre più degradato il, ancora oggi sottoposto al transito veicolare ed alle vibrazione del passaggio sottostante di treni sulla linea ferroviaria adriatica.A segnalarlo in un video apparso su tutti i canali social è il Consigliere regionale di Forza Italiacolui il quale si impegnò qualche mese addietro per l'audizione in V Commissione della Regione Puglia dei Dirigenti e degli amministratori giovinazzesi, ottenendo l'impegno dell'Ente a stanziare definitivamente 800.000 euro per la ristrutturazione ed il consolidamento di un ponte ormai sottoposto all'azione dell'erosione degli agenti atmosferici e del tempo.In precedenza il Comune aveva inviato a Roma documentazione sullo stato del cavalcaferrovia, così come richiesto dall'allora Ministro al ramo, Danilo Toninelli all'indomani dei luttuosi fatti di Genova, riuscendo poi, anche grazie all'impegno dei parlamentari del territorio, ad ottenere i primissimi risultati grazie ad un tavolo di confronto in Regione. Questo, fino all'intervento diche oggi, a pochi mesi dalla tornata elettorale, ne rivendica il risultato e torna a premere sull'acceleratore.Dalla sua realizzazione sono trascorsi poco meno di 40 anni e quell'infrastruttura, decisiva per aggirare la ferrovia e per agevolare il traffico veicolare, sembra ormai allo stremo, come appare chiaro dal video ( clicca qui ). Ferri che fuoriescono dal cemento armato, corrosione, infiltrazioni sono state evidenziate dal Consigliere regionale bitontino, che adesso chiede che tutte le parti facciano il loro, iniziando dalla Regione Puglia, e che si agisca in tempi brevi.La sicurezza dei cittadini non può essere mai in secondo piano.