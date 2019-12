Installati due fari nell'area giochi della Villa Comunale (FOTO)

Nella giornata del 24 dicembre scorso sono stati montatiappena inaugurata dopo il restyling.Tantissime erano state le polemiche dopo l'apertura dei cancelli e la cerimonia di domenica scorsa, 22 dicembre. Sul piede di guerra le opposizioni, che avevano rimarcato come si fosse aperta la Villa senza i necessari controlli sulla sicurezza di un'area densamente frequentata da bimbi. Anche i genitori erano rimasti perplessi e tanta gente era insorta anche via social per far sentire il proprio disappunto all'Amministrazione comunale.Da Palazzo di Città ci hanno fatto sapere chee con funzioni di lampada di emergenza erano già stati pensati dopo le ultime verifiche e che erano stati opzionati in sostituzione di quelli di vecchia concezione che illuminavano la precedente area giochi. Due di questi sono stati già impiantati per ovviare a quella situazione che aveva lasciato tantissimi genitori interdetti.Come mostrano le nostre foto, andranno certamente ricalibrati (il tutto avverrà nei prossimi giorni, ci hanno assicurato), così come saranno installatesu cui allineare ed ancorare i fari in maniera ottimale, in modo da evitare quell'inquinamento luminoso che il progetto intendeva evitare.Sempre nei prossimi giorni, ci hanno fatto inoltre sapere dall'Assessorato al ramo, riprenderà ilche non aveva avuto luogo in queste giornate per non intralciare la libera fruizione degli spazi della Villa.Sotto le nostre foto sulla situazione attuale.