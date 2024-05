Iniziati i lavori di riqualificazione di via Papa Giovanni XXIII - VIDEO

Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori di riqualificazione diAd annunciarlo con un reel è stato il sindacoche attraverso i canali social ha raccontato del progetto di ricucitura urbana tra il centro cittadino e questa maglia a sud del centro abitato.I lavori sono finanziati dal, un Piano di investimento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana in tutta Italia.I lavori permetteranno di sistemare ed implementare l'area verde della strada, con un percorso pedonale che collegherà via Papa Giovanni XXIII a via Jacobellis ed a via Toselli dove si trovano altre aree giochi del quartiere San Giuseppe. In via Bari sarà quindi realizzato un passaggio pedonale rialzato, come già avvenuto in altre zone della città, per far sì che a sera non diventi «una pista di decollo», come ha detto lo stesso primo cittadino.L'assessore ai Lavori Pubblici,, ha quindi precisato che sarà riqualificato circa un chilometro e mezzo di marciapiedi e sarà realizzata una pista podistica a pochi passi dal lungomare Esercito Italiano, ad oggi molto frequentato da chi ama fare jogging. Nell'intero tratto saranno poi create nuove rampe per disabili. I lavori in via Papa Giovanni XXIII sono resi possibili grazie ad un finanziamento intercettato di 860mila euro, per una base d'asta di poco superiore alSalvo imprevisti il cantiere dovrebbe essere concluso entro 300 giorni, quindi al termine della stagione estiva.Sotto il nostro articolo il video completo di presentazione da parte del sindaco e dell'assessore.