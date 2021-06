Iniziati i lavori al terzo settore del cimitero di Giovinazzo

Sono iniziati i lavori nella III zona della necropoli cittadina. L'appalto, il cui valore complessivo è diriguarda la manutenzione straordinaria di più blocchi della III zona del cimitero.Le imprese aggiudicatarie, in ATI, sonoche hanno offerto un ribasso sul valore del lavoro da realizzare pari al 32,3330%.Soddisfatto l'Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Gaetano Depalo «soprattutto per l'attenzione che questa Amministrazione ha avuto per la manutenzione degli spazi cimiteriali. Fatta eccezione per la scelta dell'ampliamento realizzato mediante l'intervento privato della così definita 'nuova zona' che, come conseguenza, determinò un aumento dei costi di acquisto per i cittadini,Depalo, inoltre, annuncia che si sta valutando anche il restyling dell'area compresa tra il tratto occupato dalla croce in ferro, rimossa dall'ufficio competente perché ritenuta pericolosa ed a rischio caduta, e la Cappella comunale. Un area occupata da cipressi, alcuni abbattuti perché pericolosi per l'incolumità pubblica, nonché da una pavimentazione in bitume parzialmente sollevata e rischiosa per gli utenti a causa delle radici affioranti.