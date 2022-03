Iniziati i lavori al campo "De Pergola": diverrà una piccola Cittadella dello Sport

Sono partiti questa settimana i lavori per la ristrutturazione deldi Giovinazzo, che diverrà una piccola Cittadella dello Sport multidisciplinare.I mezzi meccanici dell'azienda appaltataria stanno provvedendo alla rimozione di quello che era fino a qualche anno il campo in terra e che dopo tanta incuria, oggi è ricoperto dalla vegetazione. Gli interventi di questi giorni saranno quindi propedeutici alla posa della base per il campo in erba sintetica di ultima generazione, attorno a cui si svilupperà la pista per l'atletica leggera e sarà realizzato un campo da calcetto. A ricordare i fasti di un tempo dello sport pedatorio ci sarà la scrittatracciata sul lato del campo, quest'ultima ferma volontà dell'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, il quale ha più volte ribadito il suo intento di far riavvicinare al calcio gli imprenditori locali e non per far ritornare i colori biancoverdi su quel rettangolo di gioco. L'intero impianto sarà quindi oggetto di efficientamento energetico.Poi si passerà negli step successivi ad introdurre nuovi torri faro ed a realizzare una nuova tribuna, grazie anche ai fondi derivanti dal PNRR. Si tratta al momento di un finanziamento complessivo digiunto a Giovinazzo con una prima tranche da 640mila euro e un secondo segmento di