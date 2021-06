IL PROGRAMMA DAL 25 GIUGNO AL 3 LUGLIO

Parrocchia Sant'Agostino in festa da quest'oggi, 25 giugno, per ilLe celebrazioni, il cui calendario è stato stilato dall'omonima associazione guidata dacon il parrocosaranno quasi tutte prettamente liturgiche in ossequio alla normativa anti-Covid ancora vigente su tutto il territorio nazionale per quel che attiene processioni o feste esterne.Si parte dunque quest'oggi con la Novena che si protrarrà, al mattino dopo la messa delle 9.15 ed ogni sera dopo la messa vespertina delle ore 19.00, sino al 3 luglio prossimo. Un'altra messa è programmata ogni mattina alle ore 8.00. Domenica 27 giugno sarà celebrata invece alle 19.30. L'aria di festa sarà percepibile oggi pomeriggio, 25 giugno, con il passaggio per le strade cittadine dellaIl 28 giugno, invece, alle ore 19.00, vi sarà un'importantissima ricorrenza: si celebrano i 175 anni dalla dedicazione della parrocchia a Sant'Agostino. Presiederà la liturgia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Il 2 luglio dopo la celebrazione serale, alle ore 20.00 vi sarà un atteso momento che mescolerà sapientemente musica e spiritualità con l'esibizione del Quartetto d'archi Verné che accompagnerà il soprano Natalizia Carone in voce. Posti ovviamente contingentati per "Preghiere in musica" secondo la normativa anti-Covid.Poi, domenica 4 luglio, il gran finale con la festa parrocchiale, il cui programma vi illustreremo dettagliatamente nei prossimi giorni.