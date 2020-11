Ingombranti lasciati nei portarifiuti: Depalma fa le foto e le incolla sopra

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto scattare l'ira del sindaco Tommaso Depalma.Dopo la segnalazione di alcuni collaborativi cittadini sulle condizioni in cui versava un cestino stradale in, nei pressi del cavalcaferrovia, il sindaco prima di farlo ripulire ha scattato una foto e poi l'ha fatta plastificare e incollare sul cestino (foto a seguire).«Intendo continuare a farlo su tutti i cestini che verranno usati in quella barbara maniera affinché l'incivile che si avvicinerà a gettare rifiuti in modo selvaggio potrà guardare bene cosa combina alla sua città - commenta il sindaco Depalma -. Ringrazio per la segnalazione i cittadini onesti e integerrimi, che sono la maggioranza dei miei concittadini, ma vorrei dire alla minoranza di questi barbari che è irresponsabile quello che fanno e lo è soprattutto in questo momento in cui non ci possiamo permettere di gravare sulle forze dell'ordine impegnate in operazioni ben più complesse. Non è giusto che per colpa di quattro cialtroni si disperdano energie, tempo e buone pratiche. C'è un servizio cittadino per la raccolta dei rifiuti che avviene svolto quotidianamente e in modo efficace, perché dobbiamo assistere a questi spettacoli indecenti e offendere e oltraggiare una città pulita e ordinata come Giovinazzo? Ricordo a questi barbari che per chi viene pizzicato a conferire rifiuti in questo modo c'è una sanzione pecuniaria».