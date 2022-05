Violento scontro sulla strada statale 16 bis, in territorio di Giovinazzo: un'auto, dopo essere entrata in collisione con un'altra vettura, ha finito la propria corsa contro la segnaletica verticale del primo svincolo per la cittadina adriatica. L'incidente, con, si è verificato stamane intorno alle ore 09.30 in direzione nord.L'accaduto, all'altezza dello svincolo Giovinazzo sud, ha coinvolto - per cause non ancora del tutto chiarite e al vaglio della. I due conducenti non sono riusciti ad evitare l'impatto. Dopo l'urto, la prima autovettura ha impattato contro il guardrail nella parte posteriore, mentre la seconda, finita sullo spartitraffico, ha terminato la propria corsa contro la segnaletica verticale, in parte travolgendola, arrecando diversi danni, ma senza coinvolgere ulteriori vetture.Sul luogo sono giunti gli operatori delper prestare soccorsi agli automobilisti, entrambi rimasti feriti seppur non in modo grave e condotti al. Sul luogo, sono anche arrivati gli agenti delper effettuare i rilievi di rito e chiarire quale sia stata la dinamica del sinistro. Gravi le ripercussioni sul traffico.