La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo sbarca a Santeramo in Colle

Versi e musica, in un connubio sempre vincente che ricrea l'animo, infonde speranze e aiuta a riflettere.Continua anche in questa estate 2021, segnata dall'emergenza sanitaria in corso, il format di, la rassegna di livello internazionale che si terrà a Giovinazzo tra il, ideata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e diretta daDomenica 25 luglio è andato in scena il terzo appuntamento itinerante all'interno dell'accattivante cornice di Palazzo Marchesale a Santeramo in Colle, collegato idealmente non solo a Giovinazzo e Molfetta, ma anche a Carosino e Triggiano dove il format era approdato nelle scorse settimane.La serata, frutto del lavoro della locale Pro Loco e Onofrio Arpino, ha portato nel comune murgiano la verve divero deus ex machina della kermesse iniziata qualche anno fa all'interno del Colonnato del Palazzo dell'allora Provincia di Bari. Con lui e con Palumbo hanno declamato versi diversi poeti locali, a loro agio in un contesto così raccolto. Intermezzi musicali a cura di Eleonora Zeverino in voce e Nicola Albano alla chitarra classica.Alla serata santermana hanno partecipato tra gli altri anche l'on. Nunzio Angiola, nonché il presidente della Pro Loco, Franco Cacciapaglia. A fare gli onori di casa ci ha invece pensato il sindaco di Santeramo in Colle, Fabrizio Baldassarre.«Al termine della serata di ieri (domenica, ndr), organizzata a Santeramo dall'infaticabile Onofrio Arpino, una signora molto distinta si è avvicinata timidamente a me per un ringraziamento onesto e fugace e mi ha detto: "questa serata è stata molto meglio di una seduta di terapia da spiaggia" - ha raccontato Nicola De Matteo -. Accidenti, mi son detto. Ho subito preso la mia "Smemoranda" per scrivere questa frase e non perderla più.Questo è forse l'effetto più bello del portare la poesia tra la gente. La lenta operosità del poeta, un esercizio quasi zen che ti rimette in pace col mondo.Dopo Carosino e Triggiano, i bravi poeti presenti a Santeramo hanno irretito il folto pubblico presente, con lo stesso bisbiglio ipnotico. Un impegno culturale sempre più attivo nella splendida cornice del Palazzo Marchesale vestito a festa dalla Pro loco di Santeramo. Qui le mille facce della Poesia per raccontare l'anima. Dopo la penombra - è stata la sua conclusione - che abbiamo attraversato con il Covid, ecco la luce delle belle manifestazioni in presenza in tante e, forse, infinite sfumature».Laresta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate a Giovinazzo. La pandemia ne ha solo rallentato i "bioritmi" , ma anche quest'anno, sul finire della bella stagione, l'Istituto Vittorio Emanuele II sarà contenitore di nuova bellezza, di nuovi incontri, di nuova (eppure antica) cultura da veicolare a tutti.