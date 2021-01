In Puglia vaccinate 17.721 persone contro il Covid-19

IL DATO ITALIANO

La campagna vaccinale contro il Covid-19 prosegue anche in Puglia, non senza intoppi e tante difficoltà.Nella nostra regione, con dato aggiornato alle 21.07 del 6 gennaio, sono state vaccinateIntanto, nella nostra regione stanno arrivando altre migliaia di dosi, che tuttavia dovevano essere state consegnate il 4 gennaio scorso.Ieri, l'Assessore regionale alla Sanità,aveva dichiarato: «C'è un collo di bottiglia importante che è dato dalla disponibilità del vaccino, le dosi sono poche e arrivano con il contagocce, quindi in certi casi abbiamo dovuto rallentare la velocità di somministrazione».Ma poi aveva aggiunto gonfiando il petto: «Ma in Puglia, nonostante tutto, si procede a spron battuto».In realtà in alcuni casi si riscontra carenza di personale specializzato e si sta tentando di procedere in tutta Italia, secondo le indicazioni del Commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, all'assunzione di circa 30mila figure.In Italia sono state vaccinate, sino a ieri sera, 6 gennaio, 307.182 persone. Di questi, 188.019 sono donne e 119.163 uomini. Si tratta di persone che hanno ricevuto la prima somministrazione ed attendono la seconda a 21 giorni di distanza.La regione che ha utilizzato la maggiore percentuale di vaccini ricevuti è il Veneto, che si attesta all'84,4% pari a 36.929 somministrazioni su 43.775 fiale giunte sul territorio regionale. Seconda la Toscana che ne ha utilizzate il 79,5%.Preoccupano le tempistiche in Sardegna e Calabria, ferme rispettivamente al 13,7% ed al 15,3%.