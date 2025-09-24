Voto
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni

Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza

Giovinazzo - mercoledì 24 settembre 2025 10.49
È arrivata l'ufficialità sulle date per le elezioni regionali in Puglia: il presidente della Regione Puglia ha firmato oggi i decreti che indicono le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. I comizi sono convocati per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025; le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, avranno luogo, senza interruzioni, le operazioni di scrutinio.

Nelle circoscrizioni elettorali, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali 3.922.941), su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto. I restanti seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri. Le liste che saranno presentate dovranno rispettare i criteri della differenza di genere.

La scheda sarà di colore verde.
