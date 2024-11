In auto senza patente: non l'aveva mai conseguita. Denunciato

Si era messo alla guida senza patente, perché mai conseguita, di una autovettura radiata per intestazione fittizia: fermato per un controllo dalladi Giovinazzo, ė stato denunciato a piede libero per. I fatti sono avvenuti lo scorso 17 novembre, lungo la strada provinciale 88.L'uomo, unoriginario di Bitonto e residente ad Adelfia al volante di una, si è imbattuto in una pattuglia, impegnata in un posto di controllo all'ingresso della città. Gli agenti del comandante del corpo, il commissario superiore, nel corso di uno specifico controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l'alt al conducente che, dopo l'identificazione, è risultato sprovvisto del. Era al volante senza la patente. Di fatto, mai conseguita.Motivo per cui è stato sanzionato per un importo diper la guida senza patente, oltre ad una serie di violazioni al codice della strada. E non è tutto: si è poi scoperto che il veicolo era stato radiato per intestazione fittizia. L'auto è stata sequestrata, mentre il 28enne, fermato per la sesta volta negli ultimi due anni, è stato deferito in stato di libertà alla: è accusato di, una condotta già contestata nel biennio, eIn questo caso la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale. È una delle due ipotesi dell'articolo 116 del codice stradale che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio.