IMU, il 31 agosto se ne occuperà il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente del Consiglio comunale,, ha convocato ilper giovedì prossimo 31 agosto, in prima convocazione, e venerdì 1° settembre in seconda convocazione. Per entrambe le sedute l'orario di inizio è previsto per le ore 18.00.Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del sindaco, il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU); la costituzione dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Giovinazzo; l'approvazione dello schema di convenzione relativo al permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di edificio residenziale su immobili siti in via Papa Giovanni XXIII angolo via L. Rodogni .