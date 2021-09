Incidente nella notte tra sabato 4 e domenica 5 settembre a Giovinazzo.Poco dopo la mezzanotte due auto, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, hanno impattato all'incrocio tra via Bari, via Firenze e via Rodogni. Una delle due vetture è finita contro un semaforo, abbattendolo.Sul posto i sanitari del servizio 118 che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte e i Carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso ed hanno deviato il traffico veicolare su via Rodogni verso via Dogali, per chi proveniva da sud, e su via Cialdini per chi giungeva da nord.Maggiori dettagli nelle prossime ore.