Semaforo spento tra via Balilla, via Daconto e via Marziani: ecco perché

Da circa 48 ore l'impianto semaforico all'intersezioneè spento. Una situazione che sta creando non pochi problemi alla circolazione stradale in una zona particolarmente trafficata in determinate fasce orarie. Si tratta con ogni evidenza di uno degli incroci più importanti della rete viaria cittadina e, in particolar modo a sera, può divenire pericoloso.«Si tratta di un guasto alla scheda dell'impianto - ci ha spiegato l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore - e non è semplice cambiarla o comunque non è di immediata reperibilità la parte da sostituire. Tuttavia ci siamo prontamente adoperati, anche in accordo con il comandante Raffaele Campanella e cercheremo di gestire al meglio questa fase emergenziale prima che il tutto venga ripristinato. Mi preme invitare tutti gli automobilisti alla massima prudenza».