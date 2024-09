Lanterna bassa semaforo di via Bari spenta da giorni

È spenta da alcuni giorni la lanterna bassa dell'impianto semaforico del prolungamento di via Bari, dopo la curva che immette sulla ex strada statale 16 adriatica, all'incrocio con la nuova complanare di Giovinazzo Sud della strada statale 16 bis.Per molti automobilisti non è semplice verificare che segnale sia attivo, poiché l'altra lanterna è posta in alto, difficilmente scorgibile quando si arriva in prossimità del semaforo. Va ricordato, tuttavia, che in quel tratto di strada, da qualche anno comunale, vige il limite di velocità a 50km/h e che nelle vicinanze di un attraversamento pedonale bisogna sempre rallentare. Agli amministratori il compito delle verifiche del caso.