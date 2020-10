Grave incidente sulla statale 16 bis tra Santo Spirito e Giovinazzo

Traffico in tilt sin dalle prime ore di questa mattina, 5 ottobre, lungo lanel tratto tra il quartiere barese di Santo Spirito e Giovinazzo.Per cause ancora da accertare,che viaggiava sulla stessa carreggiata, facendolo schiantare contro il guard rail, mentre il mezzo pesante è finito di traverso.Ferito e trasportato in codice rosso in ospedale il conducente del Bmw ed anche per il camionista si è reso necessario il trasporto in un nosocomio. Sul posto, oltre agli operatori del Servizio 118, anche Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco.Gravi disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, con soccorsi che secondo le prime ricostruzioni sarebbero divenuti complessi per via del mezzo pesante messosi di traverso sull'intera carreggiata. Traffico ancora bloccato in attesa delle operazioni di rimozione dell'autocompattatore. In volo anche un elicottero dei Carabinieri per monitorare la situazione dall'alto.Aggiornamenti sempre a questo link nelle prossime ore.