Il sindaco di Giovinazzo ospite a Vicenza per la "Domenica ecologica"

Quest'oggi, 18 settembre, alle ore 16.30, il sindaco di Giovinazzo,sarà ospite delper la rassegna denominata 'Domenica ecologica' e che si svolgerà in questo fine settimana nel capoluogo berico e che quest'anno è dedicata al temaIn questa occasione, all'interno del meraviglioso Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, il primo cittadino di Giovinazzo sarà ricevuto dal suo omologo vicentino,, ed in quella occasione avverrà uno scambio di targhe tra i due comuni.La "Giornata green" è una iniziativa che si tiene in tutta Italia e nella città del Palladio Traffico il traffico sarà vietato dalle 9 alle 18 nell'area racchiusa dalle mura storiche, con l'apertura per tutta la giornata delun tempo sede dell'aeroporto. Immancabile sarà la degustazione di prodotti tipici, quali il baccalà e la polenta.Depalma sarà in Veneto come rappresentante pugliese sulla mobilità sostenibile e primo cittadino di una comunità che ha da poco iniziato a comprendere l'importanza di eliminare veicoli dai centri cittadini e restituire spazi a pedoni e famiglie. Da noi c'è ancora molta strada da fare, ma nuove sinergie con realtà più evolute possono solo far bene allo sviluppo di Giovinazzo.