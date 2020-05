Il sindaco annuncia la chiusura del cantiere di piazza don Tonino Bello (VIDEO)

Social Video 2 minuti Cantiere chiuso in piazza don Tonino Bello

I lavori ine nelle aree circostanti sono stati completati. A raccontarlo in un video, apparso sui canali social, è il sindaco di Giovinazzo,, che ha ricordato come ne avesse girato un altro al momento dell'apertura dei lavori.I lavori hanno riguardato due differenti zone a poche decine di metri, sempre nella ex zona 167 ed a ridosso della maglia D1.1 e sono stati realizzati un'area giochi ancheun campo di street basket ed un'area fitness per gli adulti. Nelle prossime settimane arriveranno anche le ultime panchine, come precisato dallo stesso primo cittadino.Il finanziamento, come avevamo raccontato in un nostro articolo del 19 maggio scorso, è giunto dal bando regionalea cui aveva partecipato l'Assessorato ai Lavori Pubblici guidato daed insieme a quello per l'efficientamento del PalaPansini rappresenta per la maggioranza a Palazzo di Città il completamento del puzzle di opere pubbliche che devono essere immaginate in stretta connessione con la mobilità facilitata dalla greenway, opera in realtà molto criticata dalle opposizioni cittadine.Nell'area giochi è stata impiantata, così come accaduto in Villa Palombella, una pavimentazione antitrauma in "gomma colato in opera".Il sindaco ha aggiunto: «Ci fidiamo del buonsenso dei genitori e di tutti coloro i quali accompagneranno i bambini in questi posti. Bisogna continuare a mantenere la distanza - ha precisato - e far sì che i nostri figli possano giocare in tutta sicurezza. Se dovesse riesplodere il contagio - ha quindi sottolineato Depalma - saremo costretti a richiudere tutto e sarebbe davvero un peccato».Infine la chiosa con quello che è ormai un refrain rivolto ai suoi oppositori: «Senza retorica - ha detto Depalma - rispetto a chi parlava inopinatamente di periferie dell'anima, noi abbiamo preferito dare un'anima alle periferie».