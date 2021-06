Il Pianeta che speriamo. La diocesi in cammino verso Taranto 2021

L'Ufficio per la pastorale sociale e il lavoro della diocesi promuove un percorso di coinvolgimento delle realtà diocesane e laicali in preparazione allache si svolgerà a Taranto dal 21 la 24 ottobre 2021. L'itinerario si articolerà in 3 incontri tra giugno e ottobre.Primo appuntamentoin diretta streaming sul sito e sui canali social diocesani. In questo primo incontro sarà ospite Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto e Presidente del Comitato scientifico Settimane Sociali, che illustrerà gli Instrumentum Laboris.La serata sarà introdotta dal vescovoe daldirettore dell'ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. Seguirà un dibattito, moderato dallasui temi dell'ambiente, del lavoro, dei giovani e futuro.