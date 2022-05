Il palco e l'addobbo per San Nicola preparati da Saverio Amorisco

L'effigie di San Nicola sarà in piazza del Ferrarese in questi giorni, dopo lo sbarco di ieri pomeriggio, 8 maggio.La festa "dei baresi" continuerà anche quest'oggi, 9 maggio, ed in migliaia potranno fermarsi in preghiera davanti alla statua che solo qualche settimana fa era stata privata di alcuni degli ori che la ornano.Per Giovinazzo però c'è una nota d'orgoglio ulteriore: il palco che ospiterà l'effigie è stato addobbato da Saverio Amorisco, artista conosciuto in tutta l'Area Metropolitana per le sue opere a tema religioso del periodo pasquale e natalizie. Amorisco è ormai un punto di riferimento per tantissimi nell'ex provincia, talento conteso in molte occasioni liturgiche e popolari.«Per allestire l'addobbo - ci ha spiegato - ho utilizzato velluti bianchi e rossi e mi sono ispirato all'iconografia classica sul Santo ecumenico per eccellenza, colui il quale unisce Oriente ed Occidente nella preghiera».Amorisco ha quindi aggiunto che «l'allestimento è stato completato mediante l'uso dei simboli iconografici nicolaiani per eccellenza, quali la mitria e le tre sfere. Ho iniziato ad allestirlo sabato 7 al mattino e nel giro di poco più di 24 ore siamo riusciti a terminarlo», ha aggiunto soddisfatto e commosso, lui che è uomo di fede autentica.Un frammento di Giovinazzo è dunque entrato nella grande festa del Patrono metropolitano, del Santo che veglia su Ovest ed Est e che unisce comunità solo apparentemente lontane.