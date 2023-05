Maria di Corsignano e San Nicola, incontro tra Giovinazzo e Bari nel nome dei Santi Patroni

Il 7 maggio scorso, una folta delegazione di fedeli giovinazzesi, aveva completato il pellegrinaggio a piedi da Giovinazzo a Bari, nel nome di Maria SS di Corsignano e San Nicola.A rinsaldare il legame tra il capoluogo e la cittadina adriatica ieri mattina, 9 maggio, a conclusione dei festeggiamenti per il Santo che unisce Oriente ed Occidente, l'ex presidente del Comitato Feste,, insieme a, all'inossidabilevenuto dagli Stati Uniti ed alla sua consorte, sono stati ricevuti dal sindaco della Città di Bari,L'artista ha donato al primo cittadino metropolitano un'icona raffigurante San Nicola da lui stesso realizzata.Nel contempo D'Agostino ha consegnato il "fazzoletto" su cui è stampata l'immagine della Madonna di Corsignano e San Nicola, utilizzato per il pellegrinaggio del 7 maggio.Un incontro reso possibile anche grazie a, delegato metropolitano all'IVE, a cui hanno partecipato l'assessore allo sport e all'ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, la sua omologa alla Cultura, Ines Pierucci, e l'onorevole Vito Leccese.«Durante l'incontro - ha spiegato Gaetano Dagostino - abbiamo ribadito al sindaco Decaro di farsi promotore di eventi che rafforzino il legame storico-culturale e religioso tra le Città di Giovinazzo e Bari con le comunità dei pugliesi negli USA».Un legame che non si è mai sciolto a migliaia di chilometri di distanza e che continua a tenere vivo il fuoco dell'appartenenza in chi è stato costretto, decenni or sono, ad emigrare per cercare un futuro migliore oltreoceano.