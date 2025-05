Da Vasto a Giovinazzo e poi a Bari a piedi per amore di San Nicola

Ogni passo è un monumento eretto alla volontà dell'animo umano di avvicinarsi, attraverso la fatica, al trascendente. È così che ida secoli perpetrano una tradizione intrisa di fede che non si può spiegare se non guardando i loro occhi.Ieri, 6 maggio, alla vigilia della tre giorni di festa nel capoluogo pugliese, un nutrito gruppo di devoti diha raggiuntoa piedi provenendo da Molfetta, per poi fermarsi a sera nella parrocchia dello Spirito Santo a Santo Spirito, porta nord di Bari.C'era tra lorola decana, che da 26 anni ininterrotti ripete questo rito antico, che però aveva onorato con i suoi genitori sin da bambina, quando in una villa tra Giovinazzo e Santo Spirito, dai 5 anni in poi, trovava ogni anno ristoro. Quel povero e meritato ristoro per i pellegrini portatori di amore per Cristo e per i Santi.Quel gruppo nutrito di uomini e donne con la volontà d'acciaio ci ha raccontato che da San Marco in Lamis in poi, ogni tappa è stata fatta realmente a piedi, come accadeva un secolo fa, come è giusto che sia. La sofferenza del lungo cammino lenita dalla compagnia gioiosa e dalla fede incrollabile, che anzi si cementa passo dopo passo.Evviva i pellegrini di Vasto e tutti quelli che arriveranno a Bari dal Molise, dall'Abruzzo e dalla Basilicata, artigiani di una fede antica che lievita e non si sgonfia mai. Più grande di quella di molti baresi, più grande di chi sovente la sventola come una bandiera sdrucita dimenticando che si coltiva in fondo al cuore di ciascuno.