È di Saverio Amorisco l'addobbo del palco di San Nicola

A Giovinazzo e nel Nord Barese ormai è conosciutissimo. Non solo i suoi presepi artistici e le rappresentazioni della Passione e Morte di Cristo, ma anche tantissimi addobbi in occasione del Giovedì Santo e di feste patronali.è ormai artista del sacro maturo ed anche quest'anno, per la quarta volta consecutiva, ha realizzato l'addobbo del palco su cui sarà posta l'effigie di San Nicola in piazza del Ferrarese, a Bari. Uno straordinario risultato finale, molto apprezzato dagli esperti del settore.Lo abbiamo avvicinato e ci ha raccontato genesi e significato della sua opera: «Il tempo di realizzazione non è stato tantissimo - ci ha spiegato -. Si è trattato di 3 ore piene nel pomeriggio del 6 maggio scorso. Ho utilizzato velluto damascato bordeaux e fiandra bianca. L'elemento centrale - ha quindi proseguito Amorisco - è la raggiera che andrà ad incorniciare la statua e che in questi giorni ha incorniciato un quadro del Vescovo Santo dell'ecumenismo. Quella raggiera l'ho pensata quasi a ricordare che la santità splende sempre come il sole fa sulla Terra. E San Nicola splende da secoli anche nel cuore dei baresi e dei tantissimi che, da ogni parte del Mezzogiorno, giungono per rendergli omaggio».