Il giovinazzese Saverio Amorisco allestisce il palco per San Nicola

Evviva San Nicola, il Vescovo venuto dall'Oriente, colui che unisce Est ed Ovest nel segno dell'ecumenismo.Quest'anno per Giovinazzo, così come accaduto nel 2022, c'è una nota d'orgoglio in più nell'ambito della grande festa popolare che si concluderà questa sera, 9 maggio. Ad allestire il palco che ospiterà la Sacra effigie per alcuni giorni in piazza del Ferrarese è stato il giovinazzese, artista che con le sue capacità nel settore incanta da anni un vasto pubblico, soprattutto nel Nord Barese.Bianco, porpora ed oro i colori scelti per un allestimento che è piaciuto a tantissimi baresi, realizzato nella sola mattinata del 6 maggio. Il 33enne di Giovinazzo è arrivato al risultato finale dopo un lungo lavoro di studio e di progettazione, figlio anche della sua conoscenza dell'agiografia del Santo.Ennesima soddisfazione per colui il quale, durante la Settimana Santa aveva allestito alcuni altari della Reposizione ed è stato per anni l'artefice di presepi straordinari e della mostra di Passione nella chiesa del Carmine.