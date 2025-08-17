Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale

È la domenica delle domeniche per i giovinazzesi. Oggi, 17 agosto, la città sarà in festa per Maria SS di Corsignano, l'amatissima Patrona.Il programma di giornata, sia liturgico, sia popolare, è assai articolato e per non farvi perdere nulla ve lo riproponiamo integralmente.Ore 6.30 - 7.30 - 8.30 - Messe in Concattedrale.Ore 8.00 - Lancio di diane.Ore 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Ore 11.00 - Matinée in piazza Umberto I dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Ore 12.00 - Lancio di diane.Ore 22.00 - Esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.Ore 24.00 - Prosecuzione del programma musicale in piazza Vittorio Emanuele II.