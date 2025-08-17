Religioni
Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale
Il solenne pontificale alle 10.30 in Concattedrale
Giovinazzo - domenica 17 agosto 2025
È la domenica delle domeniche per i giovinazzesi. Oggi, 17 agosto, la città sarà in festa per Maria SS di Corsignano, l'amatissima Patrona.
Il programma di giornata, sia liturgico, sia popolare, è assai articolato e per non farvi perdere nulla ve lo riproponiamo integralmente.
DOMENICA 17 AGOSTO (Festeggiamenti esterni per Maria SS di Corsignano)
Ore 6.30 - 7.30 - 8.30 - Messe in Concattedrale.
Ore 8.00 - Lancio di diane.
Ore 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 10.30 - Solenne Pontificale in Cattedrale presieduto da Mons. Domenico Cornacchia con discesa e preparazione dell'Edicola della Madonna.
Ore 11.00 - Matinée in piazza Umberto I dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 12.00 - Lancio di diane.
Ore 20.00 - Solenne processione per le vie del centro cittadino della sacra effigie di Maria SS di Corsignano con la partecipazione di S.E. Mons. Domenico Cornacchia e Mons. Vincenzo Turturro, vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay. Intorno alle 22.00 solenne benedizione dei due prelati dal sagrato della Parrocchia San Domenico.
Al termine della solenne processione, l'edicola resterà esposta nell'area presbiteriale della Concattedrale sino al 23 agosto.
Ore 22.00 - Esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante.
Ore 24.00 - Prosecuzione del programma musicale in piazza Vittorio Emanuele II.
