Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo

La morte dellai cui funerali si sono svolti ieri mattina, 9 ottobre, nella parrocchia Sant'Agostino, significa per la rete scolastica giovinazzese e per tantissimi cittadini la fine di un pezzo consistente di formazione e cultura nella cittadina adriatica.Una pietra miliare del Liceo "Matteo Spinelli", l'avevamo definita, ed in tanti ci avete confermato che avevamo azzeccato la definizione. L'ha voluta ricordare nelle scorse ore anche il sindaco Michele Sollecito, formatosi anch'egli tra quei corridoi:«È venuta a mancare la professoressa Teresa Camporeale - ha scritto sui canali social -. Come dimenticare la sua presenza materna e autorevole nel nostro storico liceo… in tanti oggi abbiamo rievocato alla mente gli aneddoti degli anni più belli di gioventù. Ricordo con vivida memoria il suo mini borsello blu per le sue penne, l'immancabile Barbour trapuntato blu con i risvolti alle maniche che spesso si imbiancavano di gesso, il suo caffè con le colleghe e amiche di sempre dinanzi al liceo, il ciao Blu e la Cinquecento anche questa rigorosamente blu, la sua volontà tenace di portare un pezzo di stile e ironia British nella nostra Giovinazzo, i suoi esercizi e la sua pervicacia nel voler trasmettere la passione per la lingua e letteratura inglese. Teresa è stata anche presenza significativa della nostra Pro Loco, discreta ed efficiente al tempo stesso - è la sottolineatura -. Mancherà, e oggi riconosciamo con maggior consapevolezza il privilegio che abbiamo avuto nell'incontrarla nella nostra vita».