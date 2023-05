Festa di San Nicola, i treni per i giovinazzesi che vorranno andare a Bari

Dopo il grande Corteo Storico di ieri, domenica 7 maggio, entra oggi nel vivo la Festa di San Nicola a Bari.Tantissimi i giovinazzesi che si recheranno nel vicino capoluogo regionale per onorare il Santo di Myra. Ma in auto potrebbe divenire un'impresa, tra divieti e parcheggi difficili. Ed allora il treno appare come il miglior antidoto allo stress.Questi gli orari per gustarsi al mattino ed a sera messa ed imbarco della sacra effigie e poi la processione di rientro.Treni da Giovinazzo a Bari7.568.118.268.569.11Treni da Bari a Giovinazzo12.3713.1013.1913.40Treni da Giovinazzo a Bari16.5517.2617.5618.26Treni da Bari a Giovinazzo21.0522.15