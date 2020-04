L'arte ci unisce: il terzo VIDEO di GiovinazzoViva

FELICE BOLOGNA, musicista

GIUSEPPE DEPALO, ballerino

FABIO SCARAVILLI, stuntman cinematografico

Social Video 6 minuti L'arte ci unisce, il terzo video su GiovinazzoViva

Siamo sì distanti, ma uniti, perché grazie all'arte, che ognuno dei nostri ospiti sta condividendo con noi ed i nostri lettori, siamo tutti vicini in un momento che ci vede impegnati nel fare ognuno la sua parte, rispettare una regola importante: restare a casa!Anche gli artisti sono a casa e con le proprie passioni impegnano la loro giornata.In questo terzo video, per il montaggio del quale ringraziamo Ida Vinella, abbiamo avuto ospiti il Maestroche ha dedicato a tutti noi "Over the rainbow" , un brano che inneggia all'ottimismo e alla serenità che pian piano riacquisteremo. È dei nostri in questo spazio, un beniamino di molti giovinazzesi,, ballerino di fama internazionale, solista del Teatro dell'Opera di Roma. Con l'energia che lo contraddistingue, vi porgiamo i saluti in video e un brano ricco di adrenalina pura che il celebre batteristaha suonato per noi e per tutti i lettori. Il videomessaggio in chiusura è di un giovane proiettato nel mondo del grande schermo quasi per caso. Si tratta, stuntman cinematografico di cui abbiamo raccontato i progetti e la sua partecipazione nell'ultimo film di Carlo Verdone "Si vive una volta sola", pellicola, girata in Puglia, che non abbiamo ancora potuto ammirare al cinema perché in uscita a ridosso della chiusura forzata per il Covid19.La quarantena che stiamo vivendo ci impone necessariamente di restare a casa, ma anche di ripensare e rimodulare il metodo con cui svolgere le proprie attività quotidiane. Per fortuna viviamo nell'era digitale e quindi si utilizza la tecnologia per continuare a lavorare da casa, ma anche per restare in contatto con le persone e il mondo. Dal punto di vista professionale, essendo un insegnante di scuola media, sono uno di quelli che utilizza il cosiddetto "smart working", ossia il lavoro dalla propria abitazione mediante videolezioni con i miei alunni e i miei colleghi. Come musicista, ho aderito a progetti con la Scuola di Musica "Filippo Cortese" e ad alcuni flashmob, coinvolgendo il quartiere in cui vivo e la città intera in alcuni momenti musicali. Rispetto alla sedentarietà che questo periodo ci impone, ho allestito in un angolo di casa una piccola palestra con attrezzi che possedevo e perciò quotidianamente cerco di limitare i danni causati dalla buona cucina familiare.In un momento storico mondiale così difficile, la mia passione per la danza continua a supportarmi. Per noi artisti del ballo è indispensabile mantenersi "attivi" fisicamente, mentalmente e spiritualmente parlando…La Danza è una professione che richiede spazi, attrezzature e abbigliamento appropriati, perciò non vi nego che sia difficile poter " ballare " (senza problemi) stando a casa. Personalmente dedico un'ora della mia giornata all'allenamento, eseguendo esercizi alla famosa sbarra della danza classica, " pane quotidiano" nella vita di un ballerino.Come tutti voi, anche io vivo questi mesi di chiusura e non è semplice; ammazzo il tempo dedicandomi all'allenamento, a casa come tutti (facendo qualche danno qui e lì, tipico di noi uomini... ) e condividendo attraverso il computer qualche allenamento con i miei amici sparsi in tutta Italia. Inoltre, sto leggendo il libro dal titolo "La mattina dopo" di Mario Calabresi; sto guardando film o serie tv come quella andata in onda su Rai 1, intitolata "Vivi e lascia vivere" con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, dove ho lavorato come stuntman cinematografico al fianco della mitica Cristina Donario, in cui sono il suo braccio destro. Molti la conosceranno perché tra gli attori della serie tv "Gomorra", sotto il nome di "Scianel". Che dirvi amici e amiche di Giovinazzo Viva, facciamo un altro po' di sacrificio e restiamo a casa: passerà!