La nostra chiacchierata con il ballerino Giuseppe Depalo

In vacanza nella sua città d'origine, Giovinazzo, in una bella pausa fatta di relax al mare, di amici e di famiglia ed in giro per le nostre belle città limitrofe. Ed è così che abbiamo incontratonoto ballerino professionista, un talento artistico di spessore che lavora e vive a Roma che noi di Giovinazzo Viva stimiamo e seguiamo da molti anni. Gli abbiamo chiesto novità riguardo gli spettacoli ai quali ha partecipato prima di andare in vacanza e dei suoi nuovi progetti al rientro a Roma.«Dopo quasi un anno senza spettacoli dal vivo, finalmente lo scorso giugno ho avuto la possibilità di danzare ne "Il Lago dei cigni" assieme ai colleghi del Teatro dell' Opera di Roma durante la stagione estiva al Circo Massimo con un pubblico di circa milleduecento spettatori- ci ha detto. È stata una bellissima esperienza tornare ad esibirsi davanti ad un vero pubblico danzando sulle note immortali della splendida musica di Tchaikovsky. Io, personalmente, ero distribuito nella danza spagnola del terzo atto che mi divertivo molto a danzare ed interpretare. La ripresa con gli spettacoli al chiuso, invece, è prevista a settembre con il balletto Notre Dame de Paris del coreografo francese Roland Petit che si rifà ovviamente al celebre romanzo di Victor Hugo con le musiche di Maurice Jarre».Il ballerino è senza dubbio un'eccellenza della nostra città, il suo talento è incontestabile. Gli abbiamo chiesto se ha un sogno nel cassetto al quale sta lavorando.«Essendo la carriera del danzatore molto breve - ha così affermato il ballerino - una volta superati i trent'anni è come se dentro di noi si innescasse una sorta di orologio naturale che ci facesse guardare con interesse al futuro e quindi a quello che faremo una volta finita la carriera di ballerini che non è per sempre eccetto in pochissimi casi. Un sogno nel cassetto sul quale inizierò a lavorare è l' approccio all' insegnamento della danza classica. In futuro, non disdegnerei l' idea di vedermi occupato come insegnante in una scuola professionale di balletto o eventualmente come Professeur- maitre de ballet o assistente coreografo in una compagnia … Diciamo che le idee non mi mancano il tutto sta nel cominciare e prepararsi bene».Il curriculum vitae di Giuseppe Depalo è pregno di esperienze professionali di rilievo come l'essere ballerino solista al teatro dell'Opera di Roma, uno dei teatri più prestigiosi in Italia. Proprio in merito a questo ecco cosa ci ha raccontato…«Un avvenimento molto importante accaduto recentemente che mi fa piacere far sapere è che dopo quasi dieci anni da aggiunto con la compagnia del Teatro dell'Opera di Roma, dove da cinque anni ricopro la carica di ballerino solista, la Fondazione mi ha assunto a tempo indeterminato dandomi il contratto a vita che è stata una conferma incredibile dopo un momento difficilissimo che l'umanità intera si è trovata a vivere e sopportare a causa della pandemia. Il mio augurio principale al momento è che tutto possa passare il prima possibile e che si torni alla serenità di una vita tutta da vivere».Dai suoi inizi a Giovinazzo con Anna Damiani, diplomata al Teatro alla Scala di Milano e direttrice della scuola di danza "College of dance", di tempo ne è passato e Giuseppe Depalo con spirito di sacrificio, impegno, tenacia, forza e determinazione danza in modo splendido regalando emozioni al suo pubblico e a noi suoi fans orgogliosi del suo essere artista maturo che porta alto il nome della nostra città.