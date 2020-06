Il Gamberemo non si svolgerà: annullate tutte le manifestazioni estive della Touring Juvenatium

Ilnon si svolgerà per la prima volta dal 1992.È la decisione sofferta dell'associazioneufficializzata in un comunicato stampa e resasi necessaria in conseguenza delle disposizioni governative in materia di tutela della salute pubblica per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.Oltre al Gamberemo, sono annullate tutte quelle manifestazioni che contraddistinguono l'attività estiva della Touring:Tutti momenti festosi, che avrebbero allietato l'estate 2020 e rinnovato il forte senso di attaccamento dei giovinazzesi alla loro città ed alle sue tradizioni, da sempre cuore della missione dell'associazione guidata daMalgrado l'annullamento di quegli eventi che rappresentano una costante dell'Estate giovinazzese, il gruppo di lavoro di Corso Amedeo d'Aosta promette di assicurare una programmazione sostitutiva, i cui appuntamenti si dovrebbero tenere nelle medesime date.Come si legge nella nota a firma del presidente Fumai: «Comunque, nonostante questo difficile momento storico, ci siamo messi al lavoro per trasformare questo periodo di inattività forzata in un'occasione di crescita. Con spirito di iniziativa, abbiamo pensato ad un progetto alternativo da svolgere in tutta sicurezza».In particolare, il Gamberemo sarà sostituito da una celebrazione dei ventotto anni di gare attraverso un racconto che si dipanerà con immagini, raffigurazioni e video dei momenti più emozionanti e significativi. Ipotesi al vaglio del direttivo e da sottoporre all'autorità amministrativa, quella di una mostra all'aperto nei pressi della sede.Innovativa sarà anche l'alternativa allache farà scoprire nuovi siti dell'agro giovinazzese tramite riprese video che saranno commentate da, etnoantropologa ed esperta di storia locale, da anni impegnata anche per conto della Touring Juvenatium in visite guidate dal grande rilievo culturale. Le immagini dovrebbero essere disponibili sulle pagine social dell'associazione.Sarà certamente un'estate diversa, in cui si dovrà ricorrere ad altre modalità per poter garantire intrattenimento nel rispetto del distanziamento fisico. La Touring ci proverà, mettendo in campo tutto quell'amore per il proprio territorio che la anima sin dalla sua fondazione.