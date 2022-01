Il Consiglio dei Ministri ha deciso: obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Questa sera, 5 gennaio, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legge per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.Dopo una discussione durata circa 2 ore e mezzo, il Governo ha deciso di introdurreper le persone che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età. L'obbligo è imposto a tutti i cittadini italiani, comunitari e stranieri che vivono nella nostra nazione.Si tratta pertanto di un giro di vite nei confronti dei non vaccinati e secondo il Premierquesti provvedimenti «vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche. Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo. Interveniamo in particolare sulle classi di età cheper ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite», ha quindi concluso il Presidente del Consiglio.