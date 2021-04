Il Consiglio comunale di Giovinazzo compatto per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki

Nella seduta di martedì 13 aprile, il Consiglio comunale di Giovinazzo ha deliberato all'unanimità dei presenti di dar seguito alla, l'attivista dei diritti umani egiziano, formatosi anche all'Università di Bologna, detenuto nel suo Paese dal 7 febbraio dello scorso anno, quando fu fermato all'aeroporto.L'atto della massima assise cittadina si ricollega ad un percorso iniziato già in altre località (tra cui proprio Bologna, Milano e Palermo) che vuole sottolineare innanzitutto la vicinanza ad un ragazzo ingiustamente detenuto dalle autorità de Il Cairo ed il rifiuto, sancito nella nostra Carta Costituzionale, di ogni forma di tortura e violazione dei diritti umani.La proposta, arrivata in Consiglio comunale grazie all'Assessora alle Politiche Giovanili,, è stata ampiamente condivisa dalle forze di opposizione. In particolare il Consigliereha evidenziato durante la seduta di martedì, l'importanza di non fermarsi ad atti dall'alto valore simbolico. Per l'esponente di PrimaVera Alternativa, infatti, c'è bisogno di una concreta azione di pressione del Governo italiano (che dall'Egitto è in attesa ancora di una verità negata sulla tortura e la morte di Giulio Regeni, nda) nel settore degli scambi economici, quali ad esempio quello della produzione di armamenti.Ancheper il Partito Democratico, ha evidenziato il «coraggio e l'impegno» concreto di chi, come Patrick, ha deciso di spendere la sua vita per la tutela dei diritti umani fondamentali, in troppe aree del mondo ancora brutalmente violati. Un impegno quotidiano che, come sottolineato dall'ex sindaco, non solo non è facile da portare avanti, ma che in pochissimi si assumono la responsabilità di continuare nel tempo, consci delle possibili conseguenze a cui vanno incontro.Giovinazzo ha quindi accolto la proposta di delibera ed ha impegnato formalmente il Sindaco a chiedere all'Esecutivo nazionale di conferire la Cittadinanza Italiana per meriti speciali a Patrick Zaki, facendo riferimento al secondo comma dell'articolo 9 della legge che ne disciplina le modalità di conferimento.