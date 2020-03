Il bollettino serale del sindaco: stabile il 90enne positivo al Coronavirus

IL PAZIENTE RICOVERATO AL "MIULLI"

CONTROLLI E STOP AI GIOCHI



ATTIVITÀ ALL'APERTO E MOTORIZZAZIONE



PAGAMENTI PENSIONI ANTICIPATI

SANIFICAZIONE CONTINUA

Anche in questo sabato è arrivato il bollettino serale del Sindaco Tommaso Depalma, che vi riportiamo integralmente, e che informa la città su quanto accaduto in questa lunga giornata.Nella giornata di oggi la nostra Polizia Locale ha effettuato 48 controlli e 2 denunce per spostamenti ingiustificati. Abbiamo esteso i controlli anche all'agro come vi avevo preannunciato ieri.Alcune informazioni utili: l'Agenzia delle Dogane ha sospeso con effetto immediato le slot machines e gli altri giochi tipo SuperEnalotto, Lotto, Superstar ecc.. la sospensione è estesa anche alla modalità online e durerà fin quando non sarà terminata l'emergenza sanitaria. Questa è una vittoria dei Sindaci che hanno richiesto giorni fa al Governo di contenere il contagio limitando anche l'afflusso agli esercizi di rivendita per operazioni del tutto superflue come appunto scommesse, gioco d'azzardo e simili.Vi ricordo che con Ordinanza del Ministro per la Salute sino al 25 marzo non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.Vi informo inoltre che con Provvedimento della Motorizzazione Civile del 19 marzo 2020 è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 mentre la validità della patente di guida in scadenza al 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.Inoltre: Poste Italiane ha deciso di anticipare i pagamenti delle pensioni iniziando le operazioni sin dal prossimo 26 marzo. Di concerto con l'ufficio postale di Giovinazzo daremo maggior ragguagli per organizzare al meglio le giornate di riscossione così da evitare assembramenti e disordine.Colgo l'occasione per chiarire che le operazioni di lavaggio andranno avanti nei prossimi giorni così da non trascurare nessuna zona della nostra città. Ce la stiamo mettendo tutta, aiutateci ed aiutatevi: restiamo a casa. A domani».