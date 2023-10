Il 30 ottobre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

Torna a riunirsi in seduta straordinaria di prima convocazione il. La massima assise cittadina si riunirà lunedì 30 ottobre alle ore 18.15 ed in seconda convocazione il giorno 31 ottobre alle ore 18.15.I punti in discussione all'ordine del giorno sono:1) Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 26/09/2023;2) Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 12/10/2023;3) Prelevamento al fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023 (art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000). Deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 29/08/2023;4) Prelevamento al fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023 (art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000). Deliberazione di Giunta comunale n. 228 del 16/10/2023;5) Variante al P.R.G. per la ritipizzazione della maglia urbana delimitata dalle vie Piscitelli, Imbriani, De Gaetano e Framarino. Recepimento delle modifiche e condizioni di cu al parere tecnico della Sezione Urbanistica della Regione Puglia, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 dell'8.08.2023, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della Legge Regionale n. 56/1980.6) Presa d'atto della sostituzione membro in seno alle Commissioni Consiliari;7) Presa d'atto della sostituzione del secondo Vicepresidente del Consiglio Comunale.