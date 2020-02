Il 3 maggio lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Giovinazzo. Ora è ufficiale

La conferma è arrivata nelle scorse ore:in occasione dell'edizione 2020 dellaAlle indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi era seguito un incessante lavoro di contatto, portato avanti dall'Amministrazione comunale giovinazzese nella persona dell'Assessore, che dal 2017, anno dell'inaugurazione del rinnovato Lungomare di Levante, intesse rapporti con l'Arma Azzurra.La risposta dell'che coordina l'attività della, è giunta dunque a Palazzo di Città nelle scorse ore. Per i dettagli c'è tempo e saranno resi noti tra qualche settimana, ma un piano ben articolato è stato già presentato dalle due Amministrazioni mesi addietro. Lo spettacolo dovrebbe svolgersi in un'area del litorale tra i due comuni che distano pochi chilometri l'uno dall'altro.«Il mio ringraziamento - ha detto Depalo - va ovviamente all'Aeronautica Militare, a tutta l'Amministrazione comunale di Giovinazzo ed al Sindaco Tommaso Depalma che mi hanno supportato nel mio lavoro e soprattutto all'Aeroclub Bari, per la grande capacità e la determinazione con cui si è prodigato per raggiungere in simbiosi questo obiettivo».«Perfetto gioco di squadra - ha rimarcato Depalma - con il Comune di Molfetta e l'Aeroclub Bari. E ci fa piacere che questo evento di portata nazionale si sia riusciti a tararlo sulla Maratona delle Cattedrali, manifestazione voluta da Giovinazzo anni addietro, dal grande respiro poiché coniuga arte, sport e promozione turistica. Siamo in contatto costante con gli organi preposti, Prefettura in primis, per coordinare il tutto ed accogliere al meglio le decine di migliaia di persone che si riverseranno sul nostro litorale per gustarsi uno spettacolo unico al mondo. Una prova importante per la nostra cittadina, a due settimane esatte dall'arrivo della carovana rosa del Giro d'Italia. Spero - ha concluso il Sindaco - che le attività commerciali sappiano cogliere l'occasione e diventino parte attiva di un grande meccanismo virtuoso che intende lanciare Giovinazzo in circuiti di livello internazionale».