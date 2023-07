Il 28 luglio nuova seduta del Consiglio comunale di Giovinazzo

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Giovinazzo.Il presidente, Francesco Cervone, ha convocato l'assise cittadina per venerdì prossimo,, alle ore 18.45, in prima convocazione, e per il 29 luglio, sempre alle ore 18.45, in seconda convocazione.Di seguito l'ordine del giorno:1) Comunicazioni del Sindaco;2) Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2023 (art. 175, comma 8 ed art. 193 D.Lgs. n. 267/2000);3) Sentenza Tribunale di Bari n. 2333/2023. Città di Giovinazzo c/Poste Italiane S.p.a.. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;4) Presa d'atto dimissioni membro esterno commissione consiliare. Nuova nomina.