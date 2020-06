Il 26 giugno c'è "L'arte ci unisce" dal vivo all'Istituto Vittorio Emanuele II

è nato come inno alla speranza durante il periodo di quarantena dovuto all'emergenza sanitaria per combattere la diffusione del Covid-19. Una rubrica curata da Marzia Morva e pubblicata sulla nostra testata, che ha visto protagonisti gli artisti del nostro territorio, uniti sul web attraverso video in cui sono stati inseriti messaggi ed esibizioni.L'arte in tutte le sue forme ha trovato espressione in un momento buio, in cui la cultura non ha potuto esprimersi sul palcoscenico ed attraverso il contatto con il pubblico, perché la pandemia ha bloccato molte attività., in questo avvio di Fase 3, diverrà dunque un dialogo a più voci dal vivo. L'evento, ideato dalla stessa Marzia Morva, da Nicola De Matteo e da tutta l'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, si terrà venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 20.30, nella piazzetta Andrea Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo e gode del patrocinio non oneroso della Città Metropolitana di Bari e del supporto di Cristina Piscitelli, Assessore comunale alla Cultura e al Turismo.Gli artisti ospiti della prima serata saranno i musicistiil cantantee i poetie lo stessoAl fine di coinvolgere dal vivo tutti gli artisti che hanno partecipato alla rubricasu GiovinazzoViva, l'organizzazione ha ritenuto opportuno ripetere l'evento sia nel mese di luglio sia in agosto.Sull'iniziativa si è espresso il Delegato: «Vince la cultura e vince il desiderio di stare insieme dopo circa quattro mesi di lockdown - ci ha detto il delegato metropolitano all'IVE - . Per questo ho visto come una generosa e virtuosa possibilità di ripartenza la richiesta di una iniziativa - in presenza - del format di GiovinazzoViva "L'arte ci unisce" ideato da Marzia Morva che ci ha tenuto compagnia sul web in questo difficile periodo.C'è bisogno di trasmettere fiducia - ha proseguito - e tracciare tutti insieme la strada da percorrere, rispettando le regole fondamentali del distanziamento fisico e dell'uso delle mascherine. Sarà bello vedere musicisti, cantanti e poeti incontrarsi in una serata di arte e cultura guardando negli occhi la vita come continua meraviglia del vivere».Come anticipato da De Matteo, la manifestazione rispetterà le misure di sicurezza-anticontagio previste dalla normativa nazionale, con posti a sedere distanziati, igienizzazione delle mani all'ingresso e si potrà accedere all'area solo su invito.Gli inviti potranno essere richiesti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, inviando una richiesta alla mail: segreteria@culturedelmediterraneo.it