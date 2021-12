Il 22 dicembre c'è “Christmas Lullaby - Melodie di Natale" alla parrocchia Immacolata

è il titolo scelto dall'Associazione "Luigi Capotorti" per il concerto di Natale del 22 dicembre a Giovinazzo, programmato per le 19.30 all'interno della parrocchia Immacolata. Si tratta di un evento di indubbio pregio stilistico e dall'elevato spessore culturale. La serata proporrà un pot-pourri di aree natalizie e spazierà tra un repertorio classico e una serie di melodie tradizionali natalizie: il tutto racchiuso in un programma raffinato e ricercato.Ad esibirsi nella cittadina adriatica sarà quale voce solista il sopranoaccompagnata dal trombettistae dal pianistaartista originario di Giovinazzo. Il Coro Polifonico "L. Capotorti" sarà diretto dal«A pensarci bene - ci hanno detto dall'associazione - il 2021 lo avevamo pensato diversamente: festeggiamenti per il nostro trentennale, visto che l'associazione è nata il 1991, un' edizione straordinaria di un festival dedicato al musicista molfettese Luigi Capotorti (nato il 17 marzo 1767 a Molfetta, morto il 1842 a San Severo), la registrazione di una nuova pubblicazione discografica su cd e stampa di altre composizioni del nostro musicista di riferimento ritrovate negli archivi del Conservatorio San Pietro a Maiella a Napoli e poi tante altre iniziative in cantiere. Ma oggi ripartiamo raccontando il Natale con la musica! Sono i concerti del coraggio, della passione, della volontà di superare gli ostacoli e le paure dello stare insieme. Nel rispetto delle regole abbiamo ripreso a cantare, a starci vicino e scambiarci quegli sguardi "complici" che solo chi canta in coro riesce a raccontare».Gli altri concerti in cartellone si terranno stasera, 18 dicembre, a Modugno, alle 19.30, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio ed il 23 dicembre, alle 20.00, nella Basilica della Madonna dei Martiri di Molfetta.«Le note che ascolterete sono tratte da un vasto repertorio che il Coro Polifonico ormai possiede - ha affermatoil presidente della-. Si tratta di note che ristoreranno il nostro cuore affaticato, che permetteranno di ricordare melodie magari dimenticate, ma soprattutto note di solidarietà, perché, anche quest'anno porteremo i nostri sorrisi e le nostre offerte ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali pugliesi attraverso l'opera encomiabile e non sostituibile delle volontarie e volontari della ETS Associazione LeManiTese di Modugno. Permettetemi di fare i ringraziamenti al direttore artistico M° Nicola Petruzzella, per il lavoro di ricerca che sta svolgendo sulla produzione del Capotorti, al parroco del Duomo di Molfetta don Gino Samarelli per averci concesso di utilizzare lo splendido tempio di San Pietro per le prove musicali ed a tutte le aziende che, nonostante le difficoltà, trovano nell'Associazione "Capotorti" il partner ideale per dare risalto alla loro produzione e per sostenere la solidarietà».L'ingresso del concerto nella parrocchia Immacolata di Giovinazzo è libero, si accede esibendo il green pass e seguendo le normative in vigore per la prevenzione del contagio da Covid-19.