Il 1° luglio Giovinazzo al Battiti Live 2021

Ci sarà anche Giovinazzo nella puntata di giovedì 1° luglio del, lo spettacolo musicale clou dell'estate pugliese, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in onda su TeleNorba e targato RadioNorba-MediasetLa 19ª edizione ha un titolo caro a Giovinazzo,che rievoca lo spot girato qualche settimana fa dallaproprio nel porticciolo giovinazzese.Ad esibirsi, proprio nel porticciolo, sarà la band "La rappresentante di lista", il gruppo di matrice siciliana che si è particolarmente distinto nell'ultima edizione di Sanremo 2021. Ve lo avevamo già anticipato in questo nostro articolo ( clicca qui Quella che coinvolge anche Giovinazzo è una delle puntate registrate, le cosiddette 'on the road', prima delle nuove disposizioni nazionali sul contenimento della diffusione del Covid-19.Alla presentazione della 19ª edizione delsono intervenuti anche gli amministratori di alcune delle città che hanno ospitato le serate. Per Giovinazzo era presente il vicesindaco,(foto sotto l'articolo).