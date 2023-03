Ieri sera la traslazione dell'Addolorata in Concattedrale (FOTO e VIDEO)

14 foto Traslazione Addolorata 2023 Gianluca Battista

Il buio, poi il silenzio sfociato in un canto che era una lunga preghiera.L'effigie dellaè stata traslata daiieri sera, 23 marzo, dalla chiesetta di Sant'Andrea Apostolo alla Concattedrale di Santa Maria Assunta al termine della celebrazione eucaristica vespertina, officiata daCommozione tra i fedeli presenti per questa nuova "formula" che ha reso più solenne il momento di inizio del periodo di Passione a Giovinazzo. È stato infatti quello di ieri sera il primo passaggio al periodo che precede la Pasqua. Pietà popolare e fede si sono perfettamente fuse.Nella nostra galleria fotografica alcuni dei momenti salienti. A questi link i video dei tre passaggi solenni: uscita, entrata in Cattedrale e deposizione della statua sul palchetto accanto all'altare centrale: