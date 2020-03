Commando armato di pistole rapina agricoltore: via col trattore

: questo il commando che, ieri mattina lungo la strada provinciale 107 che unisce i comuni di Giovinazzo e di Terlizzi, ha rapinato un agricoltore del posto, di 40 anni, portandogli via il proprio trattore agricolo.L'azione, consumata in pieno giorno, è stata fulminea: non c'è stata alcuna colluttazione con la vittima, né sono stati esplosi colpi di pistola a scopo intimidatorio. I banditi, arrivati e fuggiti a bordo di unadi colore scuro completa di gancio di traino, hanno costretto il conducente di un trattore agricolo a scendere dal mezzo per poi appropriarsene e dileguarsi, mentre la povera vittima ha allertato leGli uomini deldi via Gioia, già in zona per le consuete attività di prevenzione sull'intero territorio comunale al fine di prevenire i reati predatori in danno degli imprenditori e degli agricoltori agricoli, si sono posti alla serrata ricerca del trattore, ma la fitta rete di controlli e di ricerche intrapresa a seguito della rapina, fino ad ora, non ha sortito gli effetti sperati:Sull'accaduto, intanto, sono in corso le indagini dei: l'arteria stradale che unisce i comuni di Giovinazzo e di Terlizzi, però, non è dotata di telecamere di videosorveglianza, mentre il racconto della vittima è al vaglio dei militari. Insomma, il colpo è notevole, ma soprattutto schiude piste tutte da praticare. A cosa servirà questo mezzo? La destinazione - nella maggior parte dei casi - sono«Nella maggior parte dei casi i raid del genere - secondo un'inchiesta del giornalista- rimangono impuniti. Una volta che il trattore è stato portato via difficilmente si riesce a ritrovare, a meno che non sia dotato di un antifurto satellitare nascosto in qualche insolito. Inutili, invece, gli antifurti prodotti dalle case costruttrici, perché facilmente eliminabili». C'è poi un fenomeno sommerso, quello del "cavallo di ritorno".Il mezzo agricolo viene prima rubato e poi nascosto, infine al proprietario viene. In molti pagano per poter tornare al più presto a lavorare e dunque le denunce sono poche. Ma il danno è notevole. E la regione più colpita dai furti di trattori è proprio la Puglia.