I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino

Pertra coloro che fanno un dono per la festa degli innamorati ha scelto piante e composizioni floreali, ma quest'anno sono rose rosse e fiori freschi in cima alle preferenze di acquisto dei pugliesi, simboli intramontabili dell'amore. È quanto rileva Coldiretti Puglia, sulla base del sondaggio lanciato sul sito puglia.coldiretti.it, in occasione del 14 febbraio, con l'omaggio floreale che continua a rappresentare il simbolo per eccellenza della ricorrenza, anche grazie alla crescente tendenza a variare le scelte: non solo rose, ma anche viole pansé, primule, tulipani, azalee e orchidee.È arrivato per San Valentino in maschera anche l'ortobouquet, il bouquet di fiori e verdure di stagione, che sarà protagonista domani sabato 14 febbraio nel Mercato dei contadini di Campagna Amica a Bari, una novità pensata per rendere il regalo agli innamorati originale e sostenibile, in una giornata in cui l'amore si celebra insieme al Carnevale, tra colori, profumi e sapori a chilometro zero.La Puglia gioca un ruolo di primo piano anche sul fronte produttivo dei fiori recisi, perché dalla regione proviene il 10% dei crisantemi italiani, il 34% dei garofani, il 23% delle rose, il 13% delle gerbere e il 16% delle fresie. A queste si aggiungono diverse specie floricole minori, come anemoni (28%), statici (30%) e dalie (38%). Una vasta gamma di produzioni garantita dai florovivaisti pugliesi – ricorda Coldiretti regionale – nonostante le difficoltà legate ai cambiamenti climatici, tra eventi estremi e siccità, e soprattutto al forte aumento dei costi di produzione, più che raddoppiati lungo tutta la filiera, dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta per le confezioni, fino al gasolio.Il consiglio è di acquistare direttamente dai produttori o nei mercati contadini di Campagna Amica, per avere la certezza di portare a casa un prodotto 100% italiano, che sostiene l'economia dei territori, tutela l'ambiente e valorizza l'occupazione. In alternativa, è importante orientarsi su prodotti certificati di origine nazionale.In Puglia il florovivaismo è particolarmente sviluppato provincia di Bari, con centri produttivi e commerciali a Terlizzi, Canosa, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia eoltre a numerose altre realtà distribuite nel resto della regione. Un altro polo rilevante si trova nel distretto della provincia di Lecce, con epicentro tra Taviano e Leverano e un'estensione che coinvolge anche Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento, dove il comparto florovivaistico rappresenta il 12,4% dell'intera produzione agricola provinciale, mentre nel barese incide per il 5,8% sul valore della produzione agricola. Inoltre, analizzando la distribuzione delle aziende per classi di superficie, emerge che le imprese pugliesi dispongono mediamente di una maggiore estensione rispetto alla media nazionale: delle 853 aziende floricole regionali, il 65% ha una superficie compresa tra 1 e 5 ettari, mentre a livello nazionale la maggioranza (58,2%) si ferma sotto l'ettaro.Dal ranuncolo alla violaciocca, dagli anemoni alle bocche di leone, il San Valentino 2026 vede la rivincita – conclude Coldiretti - del fiore made in Italy, con una nuova disponibilità di varietà nazionali che vanno ad arricchire la scelta del bouquet floreale, abbinando sostenibilità e bellezza, secondo Assofloro.