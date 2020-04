Hackerato il profilo personale Facebook del sindaco

che stanno apparendo sul mio profilo, postate da qualche idiota a cui Covid - 19 avrà preso il cervello, piuttosto che i polmoni».È duro e comprensibilmente adirato il sindacodopo l'hackeraggio del suo profilo Facebook personale di questo pomeriggio. In home vedete la foto apparsa, frutto di un gioco presente sul popolare social network, in cui si chiedeva chi avrebbe voluto passare l'isolamento con il primo cittadino giovinazese.Ed erano quindi apparse tre famose attrici, provocando ilarità ma anche reazioni tutto sommato contenute dei cittadini, che avevano compreso che qualcosa non andava.Il profilo è stato prontamente ripristinato, ma resta purtroppo nel primo cittadino l'amarezza per un gesto definito «vigliacco» perché fatto in un periodo davvero particolare ed impegnativo soprattutto per un amministratore. A lui sta giungendo la solidarietà della stragrande maggioranza dei cittadini.